Le Liste Civiche scelgono ill candidato sindaco con un anno di anticipo. Via alle primarie: oggi si vota online, domani in presenza

OSIMO- Sono iniziate oggi le primarie delle Liste Civiche per scegliere il candidato sindaco alle elezioni amministrative di Osimo del 2024. Tre i nomi in lizza: Sandro Antonelli, Monica Bordoni e Gilberta Giacchetti. L’ing. Antonelli è un consigliere comunale, già assessore comunale e vicesindaco, presidente della Società partecipata comunale Im.os., amministratore della Geosport e presidente del Consiglio di Quartiere di Campocavallo; la dott.ssa Bordoni è l'attuale capogruppo in Consiglio comunale delle Liste Civiche, già consigliere comunale e amministratore di Astea Energia; mentre la dr.ssa Giacchetti è l’attuale presidente dell'Istituto Campana per l'istruzione Permanente, già assessore e consigliere comunale ed ex presidente ASSO. Alle primarie possono votare tutti i residenti dai 16 anni in su, mentre minorenni e stranieri potranno esprimere la propria preferenza solo online.

Nella giornata odierna la votazione può essere effettuata esclusivamente online sulla piattaforma Votafacile ed è riservata a quanti si sono prenotati, oltre 200 persone. Domani invece, domenica 2 aprile, le votazioni si terranno in presenza, dalle 8 alle 20 nei vari seggi allestiti. Indispensabile portare con sé il documento di identità e la tessera elettorale.

Seggio 1: Sede delle Liste Civiche Osimo, via Vecchia Fornace 14; sezioni: 1, 2, 3, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33

Seggio 2: Osimo Stazione/Abbadia, Bar Kilometrocinque 2.0, SS16 KM 313, c/o Q8easy; sezioni: 11, 12, 13, 29

Seggio 3: Campocavallo/San Sabino, Parco Alfredo Luna c/o area attrezzata; sezioni: 14, 16, 28, 30

Seggio 4: San Biagio/Aspio/Santo Stefano, Whole Cafe', via Ancona 67d; sezioni: 8, 9, 10, 31;

Seggio 5: Passatempo/Padiglione, Campo da calcetto coperto, c/o via A. Costa ; 37; sezioni 15, 17, 18

Seggio 6: Casenuove/Villa/San Peterniano, Centro sociale, via Monte Catria 2; sezioni 4, 5, 6