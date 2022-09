Ingegneri e istituzioni, appello al nuovo governo: «Una piattaforma di confronto permanente»

ANCONA - Infrastrutture, codice dei contratti pubblici, Superbonus, ricostruzione post sisma, Recovery Plan e transizione ecologica. Molti gli spunti e ampio è stato il ventaglio di visioni e sensibilità degli aspiranti parlamentari intervenuti al Format “Le idee in Ordine. Gli Ingegneri della provincia di Ancona incontrano i candidati alle politiche ”.

«Si è trattato di un importante strumento di confronto sulle concrete ricadute sociali che le attuali e future norme hanno sulla trasformazione del territorio, del patrimonio edilizio, del sistema infrastrutturale. Un appuntamento che tornerà e sarà una vera e propria piattaforma operativa di stimolo e collegamento che mette a disposizione delle istituzioni l’esperienza e la capacità ideativa e realizzativa di noi tecnici. Vogliamo che diventi permanente» ha affermato Stefano Capannelli, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia adi Ancona, al termine dell’iniziativa.

Questi, in ordine alfabetico, i candidati intervenuti: Benvenuti Gostoli Stefano, Cantarini Francesca, Coletta Roberta, Gianangeli Massimo, Mastrovincenzo Antonio e Santarelli Gabriele (per la Camera).Bentivogli Marco, Cataldi Roberto, Merli Emanuela e Pasquinelli Fabio (per il Senato).