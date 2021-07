Stretta sulla movida in centro storico, dal 31 luglio al via la nuova ordinanza del sindaco

Sono queste le parole del sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, che ha emanato una nuova ordinanza per regolamentare la movida serale in tutto il centro storico, alla luce delle ripetute segnalazioni di degrado e disagi nella zona

OSIMO - «Se dovessi spiegare ai nostri ragazzi il provvedimento che ho preso quest’oggi per regolamentare la movida serale in centro storico, lo farei con questa frase. Che la nostra città torni finalmente a vivere nelle sue vie principali è bellissimo. Che siano i giovani a scegliere di trascorrere lì le loro serate è altrettanto bello. Tutto questo nel limite del rispetto delle regole. Perché ci troviamo in un contesto collettivo e dobbiamo tenere presente le esigenze di tutti coloro che ne sono parte». Sono queste le parole del sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, che ha emanato una nuova ordinanza per regolamentare la movida serale in tutto il centro storico, alla luce delle ripetute segnalazioni di degrado e disagi nella zona.

D’accordo con gli esercenti coinvolti, l’ordinanza, in vigore dal 31 luglio al 30 agosto, prevede quindi una regolamentazione precisa rispetto al consumo di bevande per prevenire il degrado nelle ore notturne.