Bilò e Biondi (Lega): «Opere pubbliche, dalla Regione oltre 40 milioni di euro per Ancona e provincia»

Approvato all’unanimità dalla 3a Commissione Consiliare presieduta dal leghista Andrea Antonini il piano triennale regionale dei lavori pubblici 2021-2023. Per la provincia di Ancona sono stati pianificati interventi per oltre 40 milioni di euro che riguardano mobilità sostenibile, edilizia sanitaria, difesa del territorio dal rischio idrogeologico, manutenzione e ristrutturazione del patrimonio pubblico.

«Il piano dimostra l’attenzione particolare della Regione verso la difesa del suolo e la riqualificazione, anche energetica, di eccellenze urbane e la mobilità sostenibile che sono alla base del rilancio dell’economia di territorio – dichiarano per la Lega il vicecapogruppo in consiglio regionale Mirko Bilò e la consigliera Chiara Biondi – Da sottolineare che, tra gli interventi previsti, ci sono quelli a completamento della mitigazione del rischio idrogeologico del bacino del Misa e delle aree alluvionate di Castelfidardo e Osimo, la realizzazione, presso l’ospedale Profili di Fabriano, della palazzina per fronteggiare eventuali emergenze calamitose, intervento di particolare valenza logistico-strategica in area montana, la realizzazione della ciclovia turistica dell’Esino». Gli interventi pianificati sono complessivamente 17 e, oltre a quelli di Senigallia, Osimo, Castelfidardo e Fabriano, riguardano i territori di Camerata Picena, Falconara e Ancona. Per il capoluogo dorico in programma, tra l’altro, la riqualificazione della Cittadella.