Accordo Pirani-Antonelli, l'attacco di Michela Glorio: «Prima si insultavano, ora pensano a spartirsi le poltrone»

OSIMO - Il 23 e 24 giugno Osimo sarà chiamata alle urne per il ballottaggio che deciderà il prossimo sindaco della città. Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità dell'apparentamento tra Francesco Pirani e Sandro Antonelli. Un’alleanza che ha subito sollevato polemiche. Michela Glorio ha definito l'accordo come un "inciucio" tra Pirani e Antonelli, criticando aspramente la mossa politica.

«Con l’inciucio Pira-Telli (Pirani–Antonelli ndr) - ha affermato la candidata del centrosinistra (più M5S e civiche) - perde la città e perdono gli Osimani e le Osimane. Un ritorno al passato, una sorta di ‘restaurazione’ dove esponenti delle liste civiche dapprima si insultano ferocemente per mesi in una lotta fratricida, poi d’improvviso fanno il grande inciucio per spartirsi solo le ‘poltrone’ e ‘conquistare’ a qualsiasi prezzo la nostra Osimo insieme alla Destra». La candidata del Pd ha poi espresso il suo disappunto per quella che definisce una politica basata sugli interessi personali piuttosto che sui contenuti. «Sono molto delusa da questo modo di fare politica e da come sia stata condotta la trattativa da Sandro Antonelli e alcuni suoi stretti collaboratori. Ci sono arrivate proposte dove non si è mai parlato di contenuti, programmi e di idea di città ma solo di poltrone. Una sorta di ‘mercato’ dove ogni giorno le condizioni cambiavano al rialzo. Qual è la credibilità di questi due gruppi politici che fino a ieri si insultavano? Quale garanzia di affidabilità e governabilità possono darci? Noi andiamo avanti per la nostra strada con le idee forti e l’animo gentile. Sono fermamente convinta che gli osimani e le osimane voteranno liberamente con la propria testa, scegliendo l’affidabilità, la coerenza e la credibilità».