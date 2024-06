Osimo, verso il ballottaggio | Il colpo di scena: stretta di mano tra Pirani e Antonelli

Il Centrodestra si compatta sotto l’insegna delle liste civiche di nuovo riunite in vista del ballottaggio ad Osimo. La compagine di Francesco Pirani, (otto Liste Civiche da sempre più la lista di Fratelli d’Italia) ha trovato la via dell’apparentamento con quella guidata Sandro Antonelli (Osimo futura, Progetto Osimo, Osimo al centro, Osimo libera, Rinasci Osimo, Tratto comune) e così dopo il primo turno, per il secondo le Liste Civiche osimane hanno ritrovato la strada comune per andare uniti al ballottaggio contro il centro sinistra. Questo accordo riporta le Liste Civiche ma anche il centro destra nella medesima sfera di appartenenza per arrivare più forti al ballottaggio previsto tra una settimana. Al primo turno Pirani si era fermato al 34,9% mentre Antonelli al 25%. Con questo accordo potrebbero superare la soglia del 60% ricordando che al primo turno la candidata del centrosinistra Michela Glorio chiuse con il 40,1% di consensi. Appuntamento con il ballottaggio il 23 e 24 giugno.

Il commento di Carlo Ciccioli

“Finalmente ciò che avevamo sognato e che era la scelta naturale per Osimo, fin dal primo turno, si è concretizzato: Francesco Pirani sindaco e Antonelli nella squadra, nel segno dell’unità del centrodestra. Quando il sottoscritto e Fratelli d’Italia rivolgevano accorate sollecitazioni all’unità, queste apparivano campate in aria e appelli a vuoto: oggi si rivelano anticipazioni con un senso politico ben compiuto. Questo progetto farà vincere l’alternativa all’Amministrazione Pugnaloni-Glorio, che ha fatto sprofondare Osimo nell’apatia e nell’immobilismo. La coalizione di centrodestra che governa l’Italia e la Regione Marche non è un cartello elettorale, ma un’alleanza basata su un programma chiaro e obiettivi comuni. Così sarà anche ad Osimo. Pirani ed Antonelli vengono dall’appartenenza al mondo civico e conoscono bene la realtà osimana e siamo tutti certi che rappresentano il meglio per una chiara alternativa alla Sinistra”.