Nuovo reato per l'occupazione abusiva di immobili destinati ad abitazione, la proposta di legge di Dino Latini

MARCHE - Sulla stessa lunghezza d’onda. Il presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche Dino Latini nei mesi scorsi aveva formulato una proposta di legge sul tema dell’occupazione abusiva di immobili destinati all’abitazione. Lo stesso tema e le medesime indicazioni compaiono nel decreto Legge emanato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi il governo di fatto torna su un punto che Latini aveva affrontato a tempo debito, anticipando lo stesso governo. Una visione parallela della questione, quindi, che aveva portato il rappresentate delle istituzioni marchigiane a presentare la Pdl al Parlamento motivata dalla consapevolezza che i dati relativi all’occupazione abusiva in Italia avevano conosciuto un notevole incremento creando un forte disagio tra i legittimi proprietari.

"L’occupazione arbitraria di immobili – spiega ancora adesso Latini - rappresenta una grave violazione dei principi dettati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La Proposta di legge vuole contrastare tale fenomeno, inserendo nel codice penale una nuova fattispecie di reato, cioè l'occupazione abusiva di immobili destinati ad abitazione. Del resto – prosegue Latini - tale relato prevede pene che non fungono da effettivo deterrente. In casi di flagranza di reato ad esempio, non è consentito l'arresto o l'adozione di misure cautelari, salvo per le ipotesi aggravate. E' evidente che l'attuale sistema sanzionatorio lascia sostanzialmente impuniti gli autori del reato e non assicura una giusta ed adeguata tutela della persona offesa”. Nella Pdl il Presidente Latini propone che ogni persona che occupi abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata adibiti ad abitazione venga punito con la pena della reclusione da due a sei anni e con una multa che vada da 2mila a 10mila euro. Se il reato è commesso a danno della persona disabile o con età superiore ai 70 anni la pena viene aumentata tra tre a nove anni accompagnati da una multa che va da 4mila a 20mila euro. Nel caso, tuttavia, in cui l'occupante abusivo collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, la pena è ridotta da un terzo alla metà. Nell'ipotesi di flagranza di reato o di quasi flagranza, la polizia giudiziaria interviene invece per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Infine si prevede che l’autorità giudiziaria competente proceda entro quarantotto ore al sequestro preventivo dell'immobile occupato abusivamente e dispone l'esecuzione dello sgombero e l'immediata restituzione all'avente diritto".