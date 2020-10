Acquaroli critica il governo sul nuovo Dpcm: «Crea paura e allarme agli operatori commerciali»

ANCONA - Delle novità introdotte dall'ultimo Dpcm sulle attività economiche ha parlato il governatore delle Marche Francesco Acquaroli ospite, in collegamento, della trasmissione Agora' su Rai3.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Limitare la possibilità di incontrarsi con amici e parenti o chiudere i ristoranti dopo la mezzanotte, sono restrizioni che preoccupano tanti dal punto di vista economico- dice Acquaroli-. Anche e soprattutto perchè non si riesce a capire la ratio. Prima delle 24 il virus non girerebbe e poi dopo le 24 gira? Mettere in campo azioni che creano paura e allarme tra operatori commerciali credo possa ingenerare meccanismi pericolosi». Per il neo governatore, da una parte, serve «buon senso e rispetto delle regole, delle norme e delle procedure» e, dall'altra, occorre «essere cauti sostenendo azioni di prevenzione forti», ma al contempo è «altrettanto importante non penalizzare le nostre attivita' economiche».