Belvederese Ostrense, insediato il nuovo Consiglio comunale. La sindaca Ubertini nomina la Giunta

BELVEDERESE OSTRENSE- Si è insediato ieri, mercoledì 26 giugno, il nuovo Consiglio comunale di Belvederese Ostrense, eletto a seguito delle elezioni amministrative dello scorso 8 e 9 giugno. Numerosi i cittadini presenti nella Sala consiliare per prendere parte all'avvio ufficiale del nuovo mandato. La neo-sindaca Sara Ubertini, prima donna ad essere rieletta per un secondo mandato nella storia del Comune, ha giurato sulla Costituzione e ha illustrato la composizione della nuova Giunta e la distribuzione delle deleghe. Questi gli assessori: Andrea Montesi ,vicesindaco nonché assessore a Sport, Servizi Cimiteriali, Servizi Sociali, Vibilità, Industria e Commercio, Agricoltura; Raffella Perini, assessore nell' Unione Comuni Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello, è assessore con deleghe a Lavori Pubblici, Turismo, Ambiente, Urbanistica, Edilizia, Associazionismo, Servizi Scolastici. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a Bilancio, Personale, Protezione Civile, Cultura. Giacomo Ceccarelli è invece stato nominato capogruppo di maggioranza.