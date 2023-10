Nuovi voli dal Sanzio, soddisfazione di Gioventù Nazionale: «Le Marche stanno uscendo dall'isolamento»

ANCONA- Soddisfazione di Gioventù Nazionale Marche per nuovi voli partiti ieri dall’Ancona Internation Airport alla volta di importanti città italiane come Roma, Milano e Napoli, e importanti capitali europee come Vienna. Da oggi inizia anche il collegamento da e per Barcellona, domani sarà la volta di Bucarest. «Sono decollati i primi voli da Ancona verso Roma, Milano e Napoli e molti altri si aggiungeranno verso importanti località europee, come Vienna. Sono passati pochi mesi da quando abbiamo accompagnato il nostro Presidente nazionale On. Fabio Roscani all'aeroporto di Ancona per dire che da lì sarebbe decollata la nostra sfida al futuro, oggi possiamo dire che abbiamo fatto un passo avanti- commentano Maicol Pizzicotti Busilacchi, presidente regionale e segretario internazionale di Gioventù Nazionale, e Francesco Novelli, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Ancona-. Le Marche, grazie all’impegno quotidiano della Giunta Acquaroli e del Governo Meloni, stanno finalmente uscendo dall'isolamento e oggi la nostra terra è una meta raggiungibile da turisti da tutto il mondo, ma non è solo questo che ci rende orgogliosi. Puntare sulle infrastrutture e sull'apertura all'Europa e al mondo è l'unica soluzione per fermare la fuga dei giovani: le Marche oggi sono una Regione che punta sui giovani, per far loro spiccare non un volo verso altre località ma un volo ideale verso il loro futuro e i loro sogni».