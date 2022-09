Rimpasto giunta regionale, nuovi assessori forse lunedì: Ciccioli “vede” il bilancio

ANCONA - Rimpasto di giunta dopo le votazioni politiche. Con tre assessori eletti tra Camera e Senato (Guido Castelli, Giorgia Latini e Mirco Carloni), l’esecutivo regionale dovrà per forza cambiare volto. Nomine forse già lunedì e Carlo Ciccioli, capogruppo regionale Fratelli d’Italia, è uno dei nomi che “vede” un assessorato. A lui, salvo sorprese, la delega al bilancio al posto di Castelli. «Ovviamente le decisioni si prendono nel momento istituzionale, quando cioè il presidente firmerà la determina per la nomina degli assessori. Non è però un mistero, non bisogna nascondersi dietro a un dito, Acquaroli punta alle rappresentanze del territorio, la provincia di Ancona ha 480mila abitanti e da sola è un terzo della popolazione marchigiana. Con questa logica la scelta per un assessorato dovrebbe ricadere su di me» ha spiegato Ciccioli a margine della conferenza stampa in cui Fratelli d'Italia ha presentato i suoi eletti in Parlamento.

«Delega al bilancio? Fratelli d’Italia aveva negli accordi del 2020 quell’assessorato, molto complesso e diversificato che riguarda tutta la macchina regionale- continua Ciccioli- ci saranno però anche egli aggiustamenti, come le deleghe per la provincia di Ancona (porto, interporto e aeroporto) che aveva preso il presidente Acquaroli stesso e che saranno date all’assessore che rappresenterà la provincia».