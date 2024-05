Elezioni comunali, il candidato sindaco Laura Graciotti presenta la lista "Numana Più"

NUMANA - «Affrontare le sfide del futuro e colmare le carenze degli ultimi dieci anni di amministrazione». Saranno questi gli obiettivi principali dei candidati della Lista Civica Numana Più. «Con profondo impegno e spirito di collaborazione - si legge in una nota - il gruppo ha già iniziato a lavorare per creare un paese nuovo e attento alle esigenze di tutti, residenti e turisti».

Forte la partecipazione delle donne che rappresentano la maggioranza della lista, trasversale per fasce di età, tutte rappresentate dai 20 ai 70 anni. I 12 candidati della lista civica Numana Più sono:

Francesco Guazzaroni (48 anni, imprenditore) Fabiola Maggiolini (57 anni, responsabile commerciale nell'international shipping in DB Shenker, gruppo Deutsche Bahn) Mauro Marcelli (73 anni, operatore balneare) Elisabetta Mazzocchini (55 anni, direttore Autogrill Spa, area di servizio di Civitanova) Moreno Micucci (71 anni, programmatore elettronico in pensione) Maria Luisa Mattiussi (68 anni, insegnante nella Scuola dell’Infanzia Statale di Marcelli in pensione) Giovanni Frontalini (41 anni, elettricista di impianti di depurazione presso Vivaservizi Spa) Sofia Broccolo (22 anni, studentessa universitaria in Lettere classiche all’Università degli Studi di Macerata) Roberto Finaurini (54 anni, dipendente pubblico impiegato nel settore ambientale) Teresa Pompili (35 anni, Laurea in Filosofia e Scienze Umane, Master in Management delle risorse umane, dipendente nel settore turistico e della ristorazione) Riccardo Verga (65 anni, ingegnere elettronico in pensione) Lucia Petromilli (41 anni, professionista nel settore marketing e comunicazione in aziende multinazionali del settore televisivo)

«Laura Graciotti e i candidati della lista civica Numana Più rappresentano i valori di onestà, trasparenza e innovazione di cui il nostro paese ha bisogno per il suo rilancio turistico e occupazionale.Donne e uomini di Numana, con esperienze professionali, politiche e sociali molto diverse tra loro, ma in prima linea per creare un paese dove ognuno possa sentirsi parte attiva della crescita e dello sviluppo della comunità».