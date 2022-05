Il procuratore Nicola Gratteri riceverà la cittadinanza onoraria di Ancona

Il Comune di Ancona conferirà lunedì 23 maggio la cittadinanza onoraria a Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. La cerimonia si terrà alle ore 18,00 nella sala del Consiglio di Palazzo degli Anziani in piazza Stracca. Il conferimento ufficiale della cittadinanza, che avverrà, come da protocollo, nella sede istituzionale del Comune alla presenza delle autorità civili e militari invitate dal Sindaco, sarà preceduto in mattinata e nel primo pomeriggio da una serie di iniziative. La mattina alle 9, in occasione della Giornata della Legalità, il Lions Club Ancona Colle Guasco, che ha dedicato particolare attenzione all'organizzazione della giornata, in collaborazione con Univpm, nell'Aula Magna della Facoltà di Ingegneria a Monte Dago organizza un incontro del Procuratore Gratteri con gli studenti, con il patrocinio del Comune di Ancona, della Regione e di AnconAmbiente. Ai saluti isitituzionali seguiranno l'introduzione dell'avvocato Laura Versace, l'intervento di Gratteri e le domande degli studenti.

Il pomeriggio alle ore ore 15.30 alla Facoltà di Economia Giorgio Fuà in piazza Martelli è previsto il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa al Procuratore Gratteri. Le informazioni sull'incontro sono disponibili sul sito dell'Università Politecnica delle Marche https://www.univpm.it/ Entra/Engine/RAServePG.php/P/ 2120010010104/M/200110010104 ) .