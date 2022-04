Ex Mutilatini, non si fermano le polemiche: «La Mancinelli mistifica la realtà»

ANCONA- Si continua a parlare dell’ex colonia Mutilatini di Portonovo ma soprattutto delle dichiarazioni del sindaco Valeria Mancinelli contro i precedenti progetti avanzati, soprattutto, da A.P.S. Portonovo per tutti organizzazione in cui sono riunite varie sigle, tra cui anche Altra Idea di Città. Proprio il coordinamento anconetano di AiC ha voluto rispondere al primo cittadino:

«Di nuovo dobbiamo tornare sulla vicenda degli ex Mutilatini perché le dichiarazioni della Sindaca Mancinelli sulla stampa locale mistificano e distorcono quanto realmente accaduto. Attacca per nascondere il fallimento di una Amministrazione Comunale che ha lasciato nel più totale degrado una struttura imponente e importante come quella degli ex Mutilatini. La Sindaca non “ha affatto perso tempo dietro alle associazioni” semplicemente ha ostacolato le proposte che venivano dal basso e che l’Associazione Portonovo per Tutti ha continuato a presentare negli anni. La Sindaca come suo solito parla parla e però non provvede nemmeno alla manutenzione minima. D’altro canto si sa cosa voleva fare di quella struttura venderla ad un privato e lasciargli carta bianca! Era nel piano delle alienazioni nel 2015. I privati possono acquistare pezzo per pezzo la nostra città! Eccola la visione della città e della baia della Sindaca Mancinelli. Il tentativo è stato allora stoppato dai cittadini che si sono organizzati in una associazione, Portonovo Per tutti appunto, e insieme a competenze vere, architetti economisti e persino docenti universitari e l’Univpm, hanno sviluppato gratuitamente un progetto partecipato e condiviso per trasformare il rudere in un ostello per il turismo sostenibile e un centro polifunzionale a servizio della baia. Oggi la Sindaca attacca con la sua solita arroganza tutte quelle Associazioni che hanno osato fare proposte non in linea con una visione miope e piccola. Che bel concetto di democrazia e di partecipazione! Quella struttura era stata acquistata dall’Amministrazione Sturani, quindi soldi di tutti, nel 2005 per oltre 3 milioni di euro e si finalizzava la scelta all’utilizzo per scopi sociali. Non alberghi di lusso resort o Spa per ricchi! Così oggi a Portonovo niente Area Marina Protetta, una bella piscina di cemento al Fortino Napoleonico spacciata per “biolago” e la struttura dei Mutilatini agli imprenditori veri! Parte dei fondi del PNRR è legato a progetti di rigenerazione urbana dei Comuni! Sindaca Mancinelli è tutta questione di volontà politica! Continueremo a batterci contro questa visione privatistica della baia e della città. Lo faremo perchè il nostro intento, la nostra finalità è quella di salvaguardare e valorizzare il patrimonio pubblico collettivo».