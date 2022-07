Movida, si allenta la stretta: spiagge libere aperte dopo le 22 e calcio libero in piazza

PORTO RECANATI- Spiagge libere riaperte e possibilità di giocare a calcio nelle piazze e negli spazi pubblici. Con il mantenimento del divieto di vendita di alcolici per l'asporto e la detenzione di bevande alcoliche in giro per la città. E’ stata così modificata l'ordinanza per arginare fenomeni fuori dalle regole nella vita notturna, più propriamente movida, di Porto Recanati e dintorni.

Lo ha reso noto nei giorni scorsi lo stesso sindaco Andrea Michelini portorecanatese con una lettera aperta rivolta a tutti i cittadini. Quindi pubblicata la nuova ordinanza che revoca quella precedente del 13 giugno. Rimane, quindi la limitazione alla vendita e al consumo di alcolici. In particolare, dalle 22 alle 2 del giorno seguente è vietata ogni forma di vendita per asporto di bevande (anche analcoliche) contenute in contenitori di vetro o alluminio. Vanno servite in bicchieri monouso. Dalle 22 alle 6 del giorno seguente è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, anche per queste è obbligatoria la mescita in bicchieri monouso. Inoltre è vietata anche la detenzione di bevande in contenitori di vetro o alluminio in ogni luogo pubblico del territorio comunale. Possono essere consumate all'interno o nell'area in concezione di esercizi autorizzati alla somministrazione.