Altra Idea di Città contro il sindaco: «Ci opponiamo al nuovo proibizionismo»

Altra Idea di Città Ancona, la forza politica di opposizione, si è schierata apertamente contro il sindaco Valeria Mancinelli in relazione all’ultima ordinanza firmata sul tema “Movida”:

«Proibizionismo – si legge nella nota firmata dal coordinamento di AiC - In che altro modo si potrebbe definire la nuova ordinanza firmata dalla sindaca di Ancona dove dispone che “dalle 21 alle 7 sarà vietato consumare bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche, aree private ad uso pubblico e aree private aperte al pubblico”? Siamo alle solite, un'amministrazione incapace di leggere e ascoltare i disagi dei giovani, che sa solo rispondere ai problemi con divieti e limitazioni. Una visione perbenista e repressiva non nuova, in linea con quanto fatto da due anni a questa parte, che prende di mira tutto ciò che sia ritenuto superfluo: la socialità, l'aggregazione e, infine, la consumazione di alcolici nei luoghi pubblici e ad uso pubblico. In Ancona, dove la cosiddetta "movida" è concentrata solo su una piazza, hanno presto provveduto a circondare quest'ultima di forze dell'ordine, in risposta a un presunto problema di sicurezza. Ora si procede con un provvedimento repressivo, inutile, dannoso e totalmente sproporzionato. Provvedimento che fa anche distinzioni tra zone della città, con il Piano che subisce la limitazione più pesante, ennesima conferma dell'incapacità di leggere e risolvere i disagi da parte di quest' Amministrazione. In questa città la risposta ai problemi dei giovani, dopo una pandemia mondiale che ci ha isolato socialmente, in una città morente da anni, è quella di reprimere e vietare in maniera cieca e autoritaria, come ci ha abituato la Sindaca con l'elmetto. Il settore del divertimento in città è totalmente allo sbando, e la Mancinelli è incapace di farsi carico delle richieste dei cittadini, degli studenti e dei commercianti, che chiedono di rivedere e diversificare le opportunità che questo territorio potrebbe offrire. Altra Idea di Città si oppone fermamente a qualsiasi deriva autoritaria e repressiva, a qualsiasi nostalgia del proibizionismo e rigetta la visione perbenista e autoritaria dell'Amministrazione. Inoltre, sollecita la Sindaca a ritirare la folle ordinanza appena firmata e chiede un progetto serio per rilanciare la città dal punto di vista della cultura, della socializzazione, dell'aggregazione e del divertimento dei giovani».