Morani (Pd) sulla zona rossa: «Non si perda altro tempo, serve coraggio»

Alessia Morani (deputata Pd) interviente sulle ultime dichiarazioni del governatore marchigiano con un post su Facebool: «Leggo che il presidente Acquaroli starebbe meditando di fare un’ordinanza per dichiarare Pesaro Urbino zona rossa, che possa partire, forse, da mercoledì. Stiamo chiedendo coraggio a questa giunta da tempo ma il presidente Acquaroli continua a rimandare le decisioni più severe ed opportune per la comunità marchigiana. Per fermare questa ondata di contagi dopo le indecisioni su Ancona e Macerata delle scorse settimane ora va dichiarata zona rossa tutta la regione e va fatto immediatamente».

«Contestualmente - aggiunge - la regione predisponga insieme al governo gli aiuti per le attività che saranno costrette a chiudere e per le famiglie. Non si può perdere altro tempo prezioso. Caro presidente è ora di prendersi le proprie responsabilità e smettere di aspettare che altri decidano per lei. Forza, ci dimostri che oltre alla propaganda c’è qualcos’altro»