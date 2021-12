Morani (Pd): «Saltamartini ammette che il personale non c'è, tragicomico»

«La replica sul numero reale dì terapie intensive dell’assessore alla sanità della regione Marche Filippo Saltamartini (Lega) si può solo definire tragicomica. L’assessore mentre dà i numeri sulle terapie intensive come se estraesse i numeri della tombola (evidentemente sente avvicinarsi le festività natalizie) ammette che non ci sono medici (io aggiungo anche infermieri, ambienti dedicati e tecnologie) dandomi sostanzialmente ragione». Lo scrive su Facebook Alessia Morani, deputata del Pd, tornando sulla questione dei posti di terapia intensiva dichiarati dalla Regione Marche.

«Il nostro assessore dichiara pubblicamente che il personale per le terapie intensive nelle Marche non c’è e ci dice che se mancano medici anestesisti ci arrangeremo (come se non si trattasse dì vite umane) e che per avere più personale per le prossime settimane/mesi per le nostre terapie intensive occorre togliere il numero chiuso nelle università. Si, lo ha detto davvero. Se non fosse tragico ci sarebbe solo da sbellicarsi dalle risate», conclude.