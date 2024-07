«Il sindaco si attivi per il ripristino delle fermate alla Marcianella»

MONTEMARCIANO – L’opposizione in consiglio comunale di Montemarciano ‘Democrazia Solidarietà' ha inviato questa mattina un’interrogazione per chiedere al sindaco Maurizio Grilli di impegnarsi a riguardo dello stato del ripristino delle fermate degli autobus nel quartiere Marcianella, soppresse dall’Anas a novembre del 2022, in quanto «la mancanza delle fermate sta creando gravi disagi all’utenza residente nei quartieri Marcianella e il Gelso. In prossimità della apertura delle scuole - aggiungono - che ricordiamo essere tra due mesi circa, si ripresenterà con maggiore forza la problematica che riguarda soprattutto gli studenti che utilizzano gli autobus per recarsi a scuola» e per questo ritengono che «la questione deve essere risolta in tempi brevi».

Ora è giusto ricordare come a maggio le parti politiche a Montemarciano si siano invertite dopo decadi, con la storica maggioranza diventata opposizione e viceversa. A tal proposito ‘Democrazia Solidarietà’ fa notare come «La precedente amministrazione, a suo tempo si era attivata immediatamente con gli enti preposti per cercare una soluzione e ripristinare il prima possibile le fermate». Per questo, sostengono «con la nostra interrogazione, chiediamo al sindaco se la sua amministrazione si è già attivata presso gli enti preposti per far ripristinare le fermate, se nel caso quali sono le soluzioni prospettate o quali siano le soluzioni prospettate dagli enti preposti se contattati. La risposta scritta da parte dell’amministrazione – concludono - dovrebbe pervenire entro 30 giorni da oggi».