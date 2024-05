SPECIALE ELEZIONI | A Monte Roberto è sfida a tre: i candidati e le liste

MONTE ROBERTO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Monte Roberto

Gli aspiranti primi cittadini sono tre: Daniela Grilli, Lorenzo Focante e Stefano Martelli. Stefano Martelli è il sindaco uscente e si ripropone con “Di più per Monte Roberto”: Alessio Panfoli, Sandro Staffolani, Daniele Marasca, Patrizia Ercoli, Vasile Chicu, Valentina Stacchiotti, Raffaella Scortichini, Simone Anacleti, Lucia Andreucci, Andrea Vagata, Katia Cirilli, Endrio Vignaroli. Lorenzo Focante è alla guida di “Monte Roberto per tutti”, composta da: Marina Anibaldi, Juri Balletti, Andrea Barboni, Enzo Contadini, Gabriele Giampaoletti, Francesca Marasca, Mauro Marconi, Drusiana Moglie, Liviana Pettinelli, Maria Laura Rossi, Sofia Sbaffi Centanni, Luca Scaloni. Infine, Daniela Grilli è la candidata della civica “Insieme per crescere” con: Roberto Barocci, Cristina Brega, Claudio Catalano, Romina Ceccarelli, Maurizio Centanni, Carlo Di Giacomo, Luca Federici, Diego Galeazzi, Paola Genangeli, Mauro Morici, Sara Schiavoni, Renzo Zuccaro.