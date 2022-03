«Mobilità sostenibile e integrata per Ancona, quello che il Comune non è riuscito a fare»

ANCONA - «Mobilità sostenibile e integrata per Ancona, primi passi verso ciò che il Comune non è mai riuscito a fare», soddisfazione da parte del Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili per il nuovo accordo fra Regione, Trenitalia e MaSMobility presentato ieri ad Ancona.

«La partnership fra Regione Marche, Trenitalia e la start-up MaSMobility ha dato vita ad una nuova progettualità per la mobilità integrata e sostenibile- prosegue Ausili- sarà infatti possibile raggiungere la città di Ancona in treno e noleggiare mezzi eco-friendly, come monopattini o auto elettriche, a prezzi vantaggiosi tramite l’app Masmo Mobility. L’area dove sarà possibile noleggiare i mezzi sarà in via Berti, a circa 300 metri dall’ingresso della stazione. Un esempio virtuoso per vivere la città in modo diverso e più sostenibile privilegiando il lato ecologico. Si arricchisce così il trasporto locale di nuove possibilità che mettono al centro non solo il cittadino, ma anche l’ambiente».