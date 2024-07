Diminuzione della mobilità passiva in sanità, Latini: «Un balzo in avanti per prestazioni e bilancio»

ANCONA - «Dobbiamo assolutamente far diminuire la mobilità passiva, soprattutto nella branca di ortopedia, perché sarebbe un grande balzo in avanti sia dal punto di vista delle prestazioni sia dal punto di vista del bilancio sanità». Lo sostiene il Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, che interviene sulla mobilità passiva nella regione. Latini continua: «Occorrono un paio di strutture collocate nelle province di Ancona e Pesaro specializzate nelle branche che soffrono di più in mobilità passiva. Come fare? Razionalizzare le risorse per le due strutture individuabili – conclude Latini – e poi concentrarvi il massimo degli sforzi possibili in termini di tempi e lavori».