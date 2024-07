Le voci circolavano da tempo, ora è ufficiale: Mirko Bilò passa a Forza Italia

ANCONA – Le voci circolavano da tempo. Da ben prima che lo scorso 22 maggio lasciasse la Lega assieme ai colleghi Lindita Elezi e Marco Marinangeli. Adesso però abbiamo l’ufficialità: il consigliere regionale Mirko Bilò passa a Forza Italia.

A darne l’annuncio ufficiale è stato il coordinatore regionale del partito Francesco Battistoni, la capogruppo in consiglio regionale Jessica Marcozzi, il vice presidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui e il segretario provinciale di Forza Italia Ancona Gianluigi Tombolini: «È con grande piacere che diamo il benvenuto all’interno della famiglia di Forza Italia in consiglio regionale delle Marche, a Mirko Biló. L’ingresso del consigliere Bilò all’interno della componente azzurra in Regione - proseguono - ci rafforza nella nostra capacità istituzionale, contribuendo a consolidare la nostra visione politica rivolta ai cittadini e alle comunità. La grande esperienza matura al servizio dello Stato come dirigente di polizia, la grande professionalità e la lunga esperienza politica di Mirko, ci aiuteranno a proseguire il nostro lavoro in Regione con maggiore determinazione e passione».

Battistoni, Marcozzi, Pasqui e Tombolini proseguono facendo notare come queste siano «tutte qualità che ci identificano e che ci rendono un partito credibile, responsabile e vicino alla gente. Se il gruppo azzurro in Regione Marche cresce, lo dobbiamo al grande lavoro svolto dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani, alla concretezza e alla attendibilità della nostra proposta politica dimostrata in questi anni, dove Forza Italia e i suoi rappresentanti – è la conclusione del comunicato - sono diventati un punto di riferimento per la collettività, la società civile e i cittadini».