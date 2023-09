"L'Europa si può cambiare", Salvini candida Mirco Carloni alle Europee

ANCONA - Il deputato marchigiano Mirco Carloni candidato al Parlamento Europeo per l'Italia Centrale. "Voglio ringraziare il Segretario Sen. Matteo Salvini e la Lega Salvini Premier per la fiducia- ha spiegato Carloni- abbiamo ora l’occasione per cambiare un’Europa troppo spesso lontana dai cittadini e dalle imprese. Un’Europa che sembra distante ma che incide sempre più sulla vita di tutti i giorni. L’Unione non può ridursi solamente ad un insensato patto di stabilità; al rigore e al sacrificio imposto alle nostre imprese e famiglie.Non vogliamo più essere penalizzati da scelte calate dall’alto con freddezza calcolatrice, ma vogliamo tornare ad essere protagonisti del futuro dell’UE e riportarla al sogno originale: nata per favorire il progresso e migliorare la vita dei propri cittadini. Un’Europa senza storture e ipocrisie dove un concetto comune di difesa dell’ambiente non sia basato su ideologia e su un fanatismo che ci trascina verso l’immobilismo e la crisi. L’Europa si può cambiare. È il nostro momento".