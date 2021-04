Ministro Gelmini ad Ancona: l'incontro con Acquaroli e Legnini

Il ministro per gli Affari Regionalidomani pomeriggio sarà domani ad Ancona. Ad annunciarlo sono il vice presidente dell'Assemblea regionale delle Marche, Consigliere regionale di Forza Italia, Gianluca Pasqui, e la Capogruppo regionale, Jessica Marcozzi, che spiegano: «Il Ministro Gelmini sarà in visita istituzionale in Regione. Per le Marche è un appuntamento molto importante».

La Gelmini incontrerà il governatore Francesco Acquaroli e il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini: «avremo modo - prosegue la nota - di affrontare temi e argomenti fondamentali per il rilancio dell’economia regionale, come la gestione dell’emergenza Covid, le riaperture e il rilancio del commercio regionale, e la ricostruzione post-sisma, tema molto caro al ministro Gelmini».