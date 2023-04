Verso le elezioni: il ministro Bernini ad Ancona per sostenere Daniele Silvetti

ANCONA - Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini venerdì 21 aprile alle ore 16:30 sarà ad Ancona per presentare la lista dei candidati al consiglio comunale di Ancona di Forza Italia-Civici Ancona e per sostenere la candidatura di Daniele Silvetti a sindaco della città. Presenti anche il consigliere regionale Giacomo Rossi, l’onorevole Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche e Gianluigi Tombolini, commissario provinciale di Forza Italia Ancona. Il Ministro Bernini incontrerà prima il direttore generale dell’Irccs Inrca, Maria Capalbo. Al centro del confronto l’attività di ricerca svolta dall’Istituto a carattere scientifico. L’appuntamento è alle 15:30 nella sede Irccs Inrca di via Santa Margherita n.5, dopodiché il Ministro raggiungerà l’Unicorn (ore 16:30) per la presentazione della lista dei candidati di Forza Italia-Civici Ancona.

Il programma sull'Università

"L’Università Politecnica delle Marche rappresenta un’opportunità di crescita per i cittadini di Ancona e non solo, in quanto presenta una variegata offerta di formazione che può consentire ai più giovani di sviluppare importanti competenze per accedere al mondo del lavoro sempre più dinamico e complesso; i tassi di occupabilità delle laureate e dei laureati dell’Ateneo dorico sono tra i più elevati in Italia, a testimoniare la qualità eccellente della formazione erogata - si legge nella nota- L’Università risponde anche alle esigenze dei cittadini che intendono apprendere e aggiornarsi costantemente, mediante l’offerta di corsi specialistici, master e attività seminariali e convegnistiche, e fornendo occasioni di incontro e di scambio, anche con soggetti a livello internazionale. In questo senso, il Comune di Ancona e l’Università possono collaborare per consentire alle persone di essere protagoniste e attive nella cosiddetta società della conoscenza, qualunque sia la loro età. Si devono considerare anche le attività di ricerca e le innovazioni che ne possono scaturire. La città e il territorio possono costituire un laboratorio per l’implementazione di nuove soluzioni, favorendo il progresso sociale ed economico. Il Comune e l’Ateneo possono collaborare per trovare e offrire insieme risposte a problematiche o ad esigenze di sviluppo del territorio. Ad esempio, le competenze del Comune e dell’Università possono essere sinergicamente valorizzate in progetti relativi allo sviluppo delle infrastrutture, alla riqualificazione urbana, al risparmio energetico, ai servizi culturali, ai servizi socio-sanitari, all’offerta turistica, alla salvaguardia dell’ambiente, alla competitività delle attività produttive; contribuendo in altri termini alla realizzazione di una città più smart e sostenibile, rilanciando il rapporto tra città e mare, tra città ed entroterra. In questa prospettiva, Comune e Università possono stimolare le progettualità coinvolgendo anche altri stakeholders del territorio con l’obiettivo di attrarre investimenti e risorse pubbliche (in particolare a livello nazionale e internazionale), favorendo interventi che producano ricadute rilevanti per lo sviluppo sostenibile. Con i suoi 15.000 iscritti l’Università Politecnica delle Marche diviene così l’interlocutore principale per ridisegnare il futuro della Città. Con il progetto “Ancona città dell’Università e delle Professioni” intendiamo sostenere con borse di studio progetti e start up in materia di: decoro urbano, trasporto pubblico, promozione del brand Ancona città del Conero, politica del verde urbano ed attività a sostegno della prevenzione e salute pubblica. Attraverso questo percorso di coinvolgimento diretto di laureati e specializzandi intendiamo investire sui nuovi cittadini anconetani. Riteniamo improcrastinabile varare un pacchetto di misure a dimensione di studente universitario che preveda particolari agevolazioni in termini di trasporto pubblico, accesso ai servizi comunali infittendo i rapporti con l’ERDIS per garantire la disponibilità di alloggi e posti letto per studenti".