Migranti, Salvini esulta: «A Macerata tagliato il business dell'accoglienza»

«Mentre il governo aumenta i fondi per l’accoglienza con lo sciagurato Decreto “Insicurezza”, la Lega mantiene la parola e a Macerata cancella i costosi e inutili programmi per i finti profughi. Dalle parole ai fatti: in tempi di crisi sanitaria, è intollerabile chiedere sacrifici agli italiani e spalancare porti e porte ai clandestini». Lo dice Matteo Salvini, dopo la scelta della giunta a trazione leghista di Macerata di stoppare il progetto 'MaceratAccoglie'.

