Lettera Filisetti, Ausili (Fdi): «Critiche vergognose, sinistra avalla pensiero unico» 

«Vergognoso che il Sindaco Mancinelli e tanti esponenti PD e ANPI senza nessuna competenza sulla scuola si permettano di criticare aspramente il Direttore Scolastico Generale per la lettera con cui quest’ultimo ha ricordato agli studenti delle scuole marchigiane il senso del 4 novembre». E’ la posizione del consigliere regionale Fdi Marco Ausili, affidata a una nota stampa.

«Vergognoso che abbiano ritenuto retorica “bellica e patriottarda” il ricordo della Grande Guerra e dei giovani italiani che hanno perso la vita in battaglia, come se quello non fosse un passaggio storico decisivo per la storia della nostra Nazione che noi tutti dovremmo ricordare e rispettare- continua Ausili- Vergognoso che la sinistra continui ad avallare pensiero unico e politicamente corretto, che appiattiscono la nostra società, eliminando memoria storica, valori condivisi, senso di appartenenza nazionale. Piena solidarietà al Direttore Filisetti, che ha fatto il lavoro dell’insegnante, il quale sa di dover istruire i propri ragazzi, comunicando loro contenuti storici, e che sa di dover educare, trasmettendo loro valori positivi, esempi di vita, moniti a crescere rettamente».