Al via il mese dell’affido. Tutte le iniziative in programma ad Ancona

ANCONA - Da domani (15 ottobre) al 5 dicembre si susseguiranno una serie di appuntamenti rivolti alla cittadinanza per affrontare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’affido familiare. Ad oggi sono 87 i minori ospiti in comunità e 41 in affido di cui uno è un minore non accompagnato. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alle politiche sociali di Ancona e organizzata dal Servizio Affido in collaborazione con il Progetto Sai “Ancona città d’Asilo”. «Il Comune di Ancona - ricorda l’assessore ai Servizi Sociali Emma Capogrossi - eroga una serie di servizi nei confronti dei minori: interventi di supporto alle funzioni genitoriali, attraverso i centri di aggregazione, i centri diurni e anche direttamente presso diverse famiglie grazie al servizio di educativa territoriale. Ci sono però minori che vivono in situazioni di grave disagio e per i quali è necessario attivare interventi di tutela che possono realizzarsi attraverso un'accoglienza temporanea in un contesto familiare adeguato mediante l'istituto dell'affidamento familiare». Inoltre «attraverso le iniziative programmate in questo mese, insieme alle associazioni impegnate in questo ambito, – prosegue l’assessore – vogliamo promuovere una maggiore conoscenza dell'affido, stimolare una riflessione sul ruolo che possono svolgere le famiglie del nostro territorio ed anche le singole persone nel garantire a bambini e ragazzi un contesto familiare in cui crescere».

Gli appuntamenti

Domani (sabato 15 ottobre) la giornata inaugurale al campo da rugby “Nelson Mandela” alle Palombare alle 16,30. All'interno dell'Open Day dell'Ura (Unione Rugbistica anconetana), verrà allestito uno spazio informativo sul tema della accoglienza e dell'affido familiare e si svolgeranno letture di favole. Si proseguirà il 27 ottobre e il 3 novembre con due proiezioni al Cinema Azzurro: giovedì 27 ottobre alle ore 19 con la commedia di animazione “La mia vita da zucchina”, di Claude Barras e giovedì 3 novembre alle ore 21 con il film drammatico di Roberto Andò, “Il bambino nascosto”. Il 1 novembre, invece, andrà in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “Benvenuta vita” e allestita una mostra fotografica “Tu per me sei importante” a cura dell'associazione Meta Cometa, Progetto La Carovana della Vita (ingresso è libero). A fine spettacolo si svolgerà un incontro dibattito con il pubblico in sala, a partire dalle testimonianze dei ragazzi-attori, alla presenza di rappresentanti di associazioni e istituzioni. Gli ultimi appuntamenti si terranno martedì 8 novembre (dalle 17 alle 18) e venerdì 18 novembre (dalle 18 alle 20) di nuovo al campo da rugby alle Palombare, e lunedì 5 dicembre al Centro Affido “La Mongolfiera” di via Trieste 24 dove si terranno incontri formativi sul tema, in collaborazione con le associazioni delle famiglie affidatarie. Info e iscrizioni: 339 7277935, e-mail equipe@comune.ancona.it.