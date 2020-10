Mes, Pd Marche: «Regione assuma una posizione a favore per l'utilizzo delle risorse»

«La Regione Marche deve assumere una convinta posizione a favore dell'utilizzo delle risorse del Mes». È l'invito fatto dal segretario regionale del Pd, Giovanni Gostoli, al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Per il numero uno dei dem marchigiani, dimissionario dopo le elezioni regionali, l'Italia deve usufruire del prestito da 36 miliardi del Meccanismo europeo di stabilità e le Marche devono sostenere questa posizione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Occorre evitare un nuovo lockdown che sarebbe drammatico per l'economia e ciò può avvenire solo con il senso civico e la responsabilità di ciascun cittadino nel rispettare con rigore le misure anti contagio- scrive in un lungo post su Facebook Gostoli-. La Regione deve assumere una posizione a favore dell'utilizzo delle risorse del Mes di cui la sanità marchigiana ha bisogno per rafforzare i servizi territoriali e domiciliari». Tra le altre cose da fare, secondo Gostoli, per rafforzare il sistema sanitario regionale è «monitorare la situazione attraverso tamponi e test sierologici, mettere in sicurezza il personale sanitario e raddoppiare le Usca (Unita' speciali di continuita' assistenziale)».