SPECIALE ELEZIONI | A Montemarciano Maurizio Grilli sfida Monica Magnini: i candidati e le liste

MONTEMARCIANO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Montemarciano

Il candidato sindaco Maurizio Grilli è appoggiato dalla lista “Progetto Montemarciano” con: Loredana Rosati, Matteo Stefani, Barbara Salierno, Michela Magnini, Giulia Ragni, Gilberto Ripanti, Alessandra Giuliani, Renzo Sordoni, Enrico Di Marino, Giulia Albertini, Fabiola Caprari e Luca Candelaresi. La candidata sindaco Monica Magnini si presenta invece con la lista “Montemarciano Democrazia e Solidarietà” con: Cecilia Candelaresi, Ilaria Mosconi, Adriana Magnarini, Serenella Oreficini, Stefania Papini, Giampaolo Giuliani, Francesco Tarantelli, Simone Reginelli, Alfonso Bove, Giorgio Giaccani, Emanuele Ortolani e Leonardo Staffolani.