SPECIALE ELEZIONI | A Numana è corsa a due: Gianluigi Tombolini sfida Laura Graciotti

NUMANA - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Numana

La corsa è a due. Gianluigi Tombolini tenta il terzo mandato con al lista “Con i numanesi il futuro è oggi” formata da: Davide Bilò, Romina Braconi, Gabriele Calducci, Gloria Carletti, Enrico Cicconi, Rossana Ippoliti, Daniele Mengarelli, Giuseppe Monaco, Mario Paolucci, Filippo Pirani, Filippo Santinelli, Francesco Versaci. A sfidarlo Laura Graciotti sostenuta dalla lista “Numana Più”, composta da: Francesco Guazzaroni, Fabiola Maggiolini, Mauro Marcelli, Elisabetta Mazzocchini, Moreno Micucci, Maria Luisa Mattiussi, Giovanni Frontalini, Sofia Broccolo, Roberto Finaurini, Teresa Pompili, Riccardo Verga, Lucia Petromilli.