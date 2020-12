Manovra, Salvini: «Giù tasse e meno burocrazia nelle Marche»

ANCONA – «Defiscalizzazione del lavoro come avviene per il Sud, sospensione per un anno di pagamenti e utenze dei fabbricati colpiti dal sisma, prolungamento del periodo di rateizzazione del conguaglio da 36 a 120 mesi, interventi su fondi e legge fallimentare per favorire e accelerare la ricostruzione nelle Marche. Sono alcune delle proposte della Lega per le zone terremotate del Centro Italia, ci auguriamo che la maggioranza accolga queste proposte che confermano l'opposizione costruttiva della Lega». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.