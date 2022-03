Amministrative 2022, il candidato sindaco Marasca si presenta: «Io sindaco tra la gente»

JESI - «Oggi presento la mia candidatura a sindaco della città. Ho accolto l'offerta delle attuali liste civiche di maggioranza per correre alle prossime elezioni amministrative. A loro va un grande grazie perchè mi hanno dato la possibilità di candidarmi nella città in cui sono nato». Matteo Marasca, 37 anni, ha presentato questa mattina la sua candidatura a sindaco di Jesi per le prossime elezioni amministrative. L'ormai ex presidente dell'Asp 9 raccoglierà il testimone del sindaco uscente Massimo Bacci.

«La mia candidatura - spiega Marasca - non è solo di testa ma soprattutto di cuore. La mia sarà una campagna elettorale interamente autofinanziata. Ho scelto di pagare di tasca mia così da essere totalmente trasparente con la cittadinanza e permettermi, in caso di vittoria, di prendere decisioni in autonomia e senza condizionamenti». Dietro a Marasca un cartellone che lo stesso candidato sindaco ha chiamato "La mappa del fare". «Come vedete l'immagine è composta da tante J colorate che verranno riempite con le idee che raccoglierò durante questi mesi di campagna elettorale tra i quartieri della città. Al loro interno infatti verranno inserite le idee dei cittadini, poi esposte a tutta la città nella vetrina di via Cavour. Al centro di tutto ci saranno i bisogni delle persone che saranno focali nella nostra azione amministrativa».

Marasca non ha voluto anticipare quella che sarà la sua squadra, posticipando nomi e competenze ai prossimi incontri: «La squadra verrà scelta dal sindaco non sulla base di un'appartenenza politica ma sulle competenze. Nelle prossime settimane verranno organizzate delle iniziative durante le quali svelerò tutti i nomi. Un ulteriore elemento di trasparenza per far vedere ai cittadini le logiche e le modalità con cui verrà scelta la squadra di governo. Quel che posso anticipare è che non ci sarà un assessore ai lavori pubblici ma avrò direttamente io la delega. Ho fatto questa scelta perchè sarà direttamente il sindaco ad andare nei quartieri e monitorare i lavori. Il mio obiettivo è quello di riportare la politica tra la gente». Da oppositore delle civiche a erede della giunta Bacci. Sul perchè Marasca è chiaro: «Negli ultimi anni ho visto un cambiamento reale nella città. Bacci ha mantenuto le sue promesse ed il suo operato ha convinto anche me. Un cambiamento che deve continuare insieme a tanti altri progetti che sono in cantiere e che verranno realizzati da qui ai prossimi 5 anni. Un esempio? L'ex Cascamificio diventerà un centro di produzione artistica in un quartiere sensibile della nostra città. Inoltre recupereremo il complesso di San Martino che verrà riqualificato». La chiosa sul sindaco uscente Bacci: «Posso confermare che Massimo Bacci non farà parte della giunta».