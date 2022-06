Jesi al ballottaggio, Marasca è lontano ma non molla: "Risultato comunque positivo"

JESI - "Voglio ringraziare chi ci ha dato fiducia. Questo è un buon risultato anche in vista del ballottaggio". Nonostante circa 1.600 voti in meno ed una forbice del 10% tra lui e Lorenzo Fiordelmondo, Matteo Marasca è parso ancora fiducioso in vista del secondo turno, in programma il prossimo 26 maggio.

"Siamo sicuri che usciremo a spiegare ai cittadini la bontà deli nostri progetti. Vogliamo fare qualcosa per sviluppare questa città, nei prossimi giorni ci confronteremo anche con chi non è andato alle urne e chi non ci ha votato al primo turno. Puntiamo ad essere un'amminstrazione seria, coesa ed affidabile. Ci sono tanti obiettivi da raggiungere".