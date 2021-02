Mastrovincenzo, Pd: «Ripristinare subito il Covid-hotel»

Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale del Pd, lancia l'allarme: «Dati sempre preoccupanti in particolare per la provincia di Ancona, quinta a livello nazionale per incidenza di nuovi casi, oggi con 307 positivi in più. Pronto soccorso di Inrca, Ospedale di Torrette e "Carlo Urbani" di Jesi in forte sofferenza, aumento delle classi in quarantena. Mi chiedo quale sia la strategia del Presidente Acquaroli per fronteggiare questa situazione».

Prosegue il consigliere: «Mi chiedo soprattutto se esista una strategia, visto che l'unico provvedimento preso finora, gli era stato sollecitato dai Sindaci del territorio. Oltre ad un cambio di passo radicale per intensificare la vaccinazione in particolare delle persone più fragili, è da valutare seriamente una rimodulazione su scala territoriale della vaccinazione per i Comuni più colpiti, come si sta attivando anche in altre Regioni. È indispensabile poi il ripristino di un Covid-hotel nella provincia che possa ospitare coloro che sono in quarantena per limitare i contagi in ambiente familiare e domestico, che sono i più frequenti, ed è necessario attivare da subito screening preventivi nelle scuole. Servono interventi urgenti e mirati, non si può più attendere».