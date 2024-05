SPECIALE ELEZIONI | A Barbara l'unico candidato sindaco è Massimo Chiù: ecco la sua lista

Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Barbara

Oltre ad Arcevia e Trecastelli anche a Barbara la corsa è in solitaria. Il candidato sindaco è Massimo Chiù che si presenta con la lista “Insieme per Barbara”, formata da: Riccardo Pasqualini, Tiziano Verri, Alberto Cingolani, Cinzia Rossini, Alessia Eugenie Baneck, Elena Tomassoni, Diego Simonetti, Danilo Ventura, Carlo Capotondi e Matteo Capizzi.