Il cameranese Francesco Marzocchi nel direttivo di Anci giovani Marche

Si è svolta nella mattinata del 29 aprile, nella vecchia sala del consiglio comunale di Ancona, l'assemblea generale per il rinnovo delle cariche di Anci Giovani Marche. All'unanimità è stata eletta come nuova coordinatrice regionale Irene Ciaffoncini, consigliera comunale di Urbania; nel nuovo direttivo, composto da 10 giovani amministratori Marchigiani, è stato eletto anche il consigliere comunale di Camerano, Francesco Marzocchi.

«Auguro intanto buon lavoro ad Irene ed ai colleghi del direttivo; a noi giovani amministratori ma soprattutto a tutto il sistema Paese, ci aspettano delle sfide da saper affrontare e progetti da saper intercettare con competenza e capacità, come il Next Generation Eu, il fondo per la ripresa, il Pnrr. Di lavoro da fare ce ne sarà molto, anche sotto l’aspetto della comunicazione per cercare di avvicinare ancor di più i giovani alla politica. Anci Giovani Marche sarà a disposizione e a supporto di tutte le amministrazioni comunali».