Ruggeri (M5S): «Piano vaccinale, restano diverse questioni da chiarire»

«Nella conferenza stampa di ieri (9 febbraio) l’assessore Saltamartini ha detto che tutti gli over 80 marchigiani saranno vaccinati in 19 giorni, utilizzando sia il vaccino Pfizer – Biontech che il vaccino Moderna. Notiamo che questa dichiarazione risulta in contraddizione con le linee di indirizzo del piano vaccinale regionale, approvato con la D.G.R. n. 36 del 25.01.2021, ove si legge che “Per le persone con 80 o più anni di età, non ricoverate in strutture residenziali per anziani o in strutture per la disabilità, che vivono presso le proprie abitazioni, la scelta regionale è stata quella di attendere l’arrivo di vaccini con caratteristiche di maggior maneggiabilità e praticità, che consentano una gestione più agevole nelle fasi di conservazione e preparazione, a differenza del vaccino Pfizer che richiede catena del freddo modello freeze con ultra-congelatori.” Così la capogruppo in Regione del M5S Marta Ruggeri. «Il programma è stato modificato in corsa? Sono stati superati i problemi logistici paventati dai tecnici per l’utilizzo massivo del vaccino Pfizer? Oppure l’assessore è stato troppo ottimista? Sarebbe bene chiarirlo- continua la Ruggeri - Dato che i cittadini marchigiani di età superiore agli 80 anni da vaccinare sono oltre 120.000 (escludendo quelli ricoverati in strutture residenziali per anziani che dovrebbero essere già stati vaccinati), ci auguriamo veramente che il completamento del programma di vaccinazione possa esaurirsi nei tempi annunciati dall’assessore. Non vorremmo che si ripetano i pasticci che sembrano accaduti nella primissima fase del programma di vaccinazione, quando i rappresentanti degli ordini professionali dei sanitari hanno lamentato il mancato rispetto della priorità prevista per il personale direttamente a contatto con i pazienti. Su questa circostanza, peraltro, abbiamo presentato un’interrogazione in consiglio regionale di cui attendiamo risposta».

La consigliera pentastellata conclude il suo intervento con una stocca alla Lega: «A proposito degli eclatanti slogan della Lega che enfatizzano la campagna vaccinale nei confronti degli over 80 che deve ancora partire, strumentalizzando peraltro l’apprezzabile impegno del personale sanitario che sarà coinvolto in prima persona, vorremmo segnalare che stiamo ancora oggi ricevendo richieste di aiuto da personale addetto al primo soccorso che attende di essere vaccinato. Su queste inadempienze l’assessore si impegni ad intervenire con estrema urgenza, altro che #dalleparoleaifatti».