Giornata della donna speciale per il Pd: omaggio a Marisa Cinciari Rodano

«L’8 marzo ha quest’anno un significato particolare: è la prima Giornata Internazionale delle Donne senza Marisa Cinciari Rodano, che abbiamo salutato con gratitudine e commozione lo scorso Dicembre». Parole di Maurizio Mangialardi, capogruppo Pd in Regione.

«Tutto, a partire dal profumo della mimosa, ci ricorda oggi Marisa. Fu proprio lei, 78 anni fa, a scegliere questo fiore come simbolo di lotta ed emancipazione. L’Italia era stata da poco liberata dall’oppressione nazi-fascista, grazie anche all’eroismo di tante partigiane e militanti, tra le quali una delle più importanti fu proprio Marisa. L’Unione Donne Italiane (UDI) era nata da pochi mesi: Marisa era stata tra le fondatrici di questa associazione femminista, di cui sarà in seguito anche presidente nazionale.In una riunione del Comitato direttivo dell’UDI, nella quale si discuteva su quale fiore scegliere per l’imminente 8 marzo 1946, si pensò alla mimosa in quanto “poteva esser raccolta senza costi sulle piante che crescevano selvatiche”. Ragioni preponderanti furono l’economicità e la comodità, che non adombrano ma al contrario esaltano i valori simbolici veicolati da un fiore che già nell’antichità rappresentava forza, vitalità, rinascita. C’è tutta Marisa in questa scelta geniale: la capacità di unire profondità del pensiero a concretezza, organizzazione, praticità. Di fronte ai tanti, troppi femminicidi; al dilagare della violenza di genere; alle disuguaglianze, disparità, discriminazioni che penalizzano le donne rimane di estrema attualità l’esortazione a “lottare sempre”: per i propri diritti, per un’uguaglianza sostanziale sul piano economico e sociale, per le libertà che non vanno mai date per scontate ma rispetto alle quali bisogna tenere sempre alta l’attenzione, vigilando e difendendo tutto quello che è stato conquistato in decenni di durissime battaglie».