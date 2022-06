Mario può morire, contraria l'Associazione cristiana evangelica: «Raccolta fondi è un'iniziativa criminale»

«La raccolta di fondi, da parte dell’associazione Luca Coscioni per la realizzazione del suicidio medicalmente assistito del 44enne marchigiano Mario, rappresenta l’ennesima iniziativa criminale volta a influenzare indebitamente il nostro Parlamento nell’approvazione di una legge sull’eutanasia». Lo dichiara in una nota il presidente di Azione Cristiana Evangelica, Adriano Crepaldi che dal 2015 collabora con Fratelli d'Italia.

Prosegue Crepaldi: «Fratelli d’ Italia continuerà a opporsi davanti a tale scempio che punta a calpestare la sofferenza umana sfruttandola, sotto un’ideologia falsamente filantropica, per scopi economici che puzzano di morte e di sporchi guadagni illeciti a scapito dei malati terminali. I loro familiari chiedono che la sanità offra cure, sempre più efficaci, nei confronti di questi sofferenti e non la via prioritaria per raggiungere il cimitero».