«Giunta rosa e nessun politico di professione». Marco Baldassini si candida a sindaco di Falconara

FALCONARA - Marco Baldassini si candida a sindaco di Falconara e per annunciare ufficialmente la sua scelta lo fa attraverso un maxi cartellone affisso in via Flaminia dove appare con le due liste civiche che lo sostengono: un’ancora e un falco. «Venite a conoscerci» riporta il manifesto. Le due liste sono “Ancora Falconara Marittima”, che ha come simbolo un’ancora delle navi e gioca un po’ sul duplice significato con un punto saldo, «fermare la deriva della città in cui si trova oggi» dice lo stesso Baldassini. L’altra lista si chiama “Vola Falconara Marittima” ed è stato scelto il falco «perché vogliamo che Falconara torni a volare».

Chi c’è dietro le liste verrà reso noto in un incontro pubblico che si terrà, salvo cambiamenti, il 28 gennaio al centro Pargoli di Falconara. Finita la presentazione di terrà una cena al ristorante Anello D’Oro per tutti i simpatizzanti (massimo 80 posti). Baldassini, ha 46 anni, è comandante di Marina mercantile, ed attuale consigliere comunale a Falconara. Ha già le idee chiare su chi sarà in giunta con lui se verrà eletto. «Sarà una giunta in rosa - promette - in buona parte donne e nessun politico di professione».