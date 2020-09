Via Torresi, Ausili (Fdi): «Nessuna certezza, la sonnolenza del Comune è preoccupante»

«Mediante un’interrogazione urgente, al Consiglio Comunale di ieri (lunedì) ho chiesto tipologia e tempi di intervento sulla Scuola Domenico Savio e sulla Materna Sabin, situazione del Comprensorio ERAP di via Torresi e manutenzioni in programma sulla stessa strada». Così il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Ausili.

«Tutte questioni assai sentite dai residenti di via Torresi e dal loro Comitato cittadino, che in pochi giorni ha raccolto 450 firme per chiedere maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione. Dalla risposta dell’Assessore Manarini nessuna indicazioni precisa sui tempi di intervento sulle scuole e sul futuro della Materna Sabin, rimpallo all’ERAP sulla situazione del Comprensorio abitativo e silenzio assoluto sul programma di manutenzioni. Ormai la sonnolenza del Partito Democratico cittadino sta causando un immobilismo amministrativo sempre più preoccupante».