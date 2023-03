Mario Alberto Rinaldi è il nuovo Coordinatore Lega Giovani Marche

Mario Alberto Rinaldi, fanese, 32 anni, bancario di professione, è il nuovo Coordinatore Lega Giovani Marche: “Desidero fare Mario Alberto i miei più sentiti auguri di buon lavoro, fiducioso che grazie al suo operato e alla sua dedizione, contribuirà alla crescita del gruppo territoriale della Lega Giovani Marche; sono certo saprà affrontare al meglio le prossime sfide che ci attendono” dichiara il Coordinatore nazionale Luca Toccalini. «Grazie al Coordinatore Federale della Lega Giovani Luca Toccalini per questo importante incarico che mi impegnerò a ricoprire al meglio – è il commento di Rinaldi - Tanti giovani nella nostra regione hanno spirito d’iniziativa e volontà di partecipazione; ciò di cui hanno bisogno è una guida che sappia dar loro la possibilità di emergere e auspico di diventare per loro un punto di riferimento solido. Ringrazio il Commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti per la fiducia che ha dimostrato di avere in me e che mi impegnerò ad onorare. Resto a disposizione di tutte le ragazze e ragazzi che vogliono unirsi alla nostra squadra per portare il cambiamento di cui abbiamo bisogno».

«Coordinare i giovani è una missione fondamentale perché loro sono il presente, ma soprattutto il futuro del nostro movimento e del Paese – sottolinea il commissario Lega Marche On. Riccardo Augusto Marchetti - Ho avuto l’onore di coordinare il movimento giovanile della Lega in Umbria e sono stati anni di grande crescita, che mi hanno insegnato molto. Auguro a Mario Alberto buon lavoro per questa nuova avventura. I giovani sono la risorsa più preziosa del nostro movimento, hanno visione, idee ed entusiasmo. La Lega punta da sempre su di loro e sono certo che Mario Alberto saprà onorare il ruolo che gli è stato affidato con serietà e passione. Il futuro inizia col cambiamento del presente e i giovani della Lega hanno tutte le potenzialità per essere determinanti in questa svolta».