Marche, Marchetti (Lega): «Nostri eventi non saranno riservati ai soli sostenitori»

ROMA – «Gli eventi della Lega non saranno mai riservati ai soli simpatizzanti e sostenitori ma aperti anche a chi non la pensa come noi. Ogni confronto di idee e di opinioni rappresenta un’occasione di riflessione preziosa per migliorare e raggiungere il nostro obiettivo: arricchire il nostro territorio. Le porte da noi sono sempre aperte». Lo dichiara il deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega nelle Marche.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.