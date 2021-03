Marche in zona rossa? il Pd non ci sta: «Acquaroli ha solo perso tempo»

La Morani (Pd) in merito all'ipotesi di istituire una zona rossa in tutta la provincia di Ancona, al momento allo studio di palazzo Raffaello e dei servizi sanitari regionali, ritiene si sia perso già troppo tempo

«Oggi pare che Acquaroli dichiarerà Ancona zona rossa: in diversi, una settimana fa, abbiamo chiesto più coraggio al presidente ma ha solo perso tempo prezioso non facendo niente». La gestione dell'emergenza sanitaria da parte della Regione Marche finisce nuovamente nel mirino della deputata marchigiana Alessia Morani (Pd). L'ex sottosegretaria al Mise in merito all'ipotesi di istituire una zona rossa in tutta la provincia di Ancona, al momento allo studio di palazzo Raffaello e dei servizi sanitari regionali, ritiene si sia perso già troppo tempo.

«La sindaca Mancinelli ha giustamente preso provvedimenti sulle scuole- continua Morani-. Non c'è che dire: questa giunta regionale ha i tempi di reazione di un bradipo. Nel frattempo l'epidemia corre e i marchigiani sono abbandonati». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il consigliere dem Antonio Mastrovincenzo che parla di "provvedimento tardivo" e che arriva dopo «un costante e pericoloso innalzamento del numero dei contagi che poteva essere contrastato prima».