Covid, Morani (Pd): «Acquaroli contro zona arancione ma tiene scuole chiuse»

«Il presidente Acquaroli si lamenta perché da domenica le Marche sono in zona arancione. E' lo stesso Acquaroli che ha deciso, pochi giorni fa, di rinviare l'apertura delle scuole superiori in presenza, per evitare la diffusione del virus? A che gioco gioca il governatore? I cittadini hanno bisogno di certezze e di risposte, non si può strumentalizzare l'emergenza per convenienze politiche». Lo dice Alessia Morani (Pd), sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che chiede al governo di modificare il nuovo Dpcm.