Giovani, i progetti "aggregAzione" e "ostHello" in arrivo entro settembre

Nelle Marche scadono il 10 e il 14 settembre i termini per la presentazione delle domande per 'aggregAzione terza edizione' e 'ostHello', i progetti rivolti ai giovani marchigiani di età compresa tra i 16 e 35 anni programmati nell'ambito del piano biennale 2020/2021 delle politiche giovanili che promuovono nuove modalità e forme di aggregazione e incontro attraverso iniziative culturali, formative e attivita' di orientamento.

L'obiettivo di 'aggregAzione terza edizione', a cui la Giunta regionale ha destinato 822.828,93 euro, è favorire nuove modalità e forme di aggregazione e di incontro dei giovani attraverso iniziative culturali, formative, di orientamento e appositi centri o spazi aggregativi. I soggetti beneficiari -riporta una nota della Regione- sono le Associazioni giovanili iscritte nell'elenco regionale Organizzazioni di volontariato della Regione Marche (Odv), le Associazioni di Promozione sociale della Regione Marche (Aps) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte all'Anagrafe dell'Agenzia delle entrate.

L'intervento 'ostHello', a cui sono destinati 292.447,82 euro, vuole offrire opportunità di promozione e sviluppo del territorio regionale colpito dal sisma, valorizzando luoghi e strutture destinate all'accoglienza e incontro giovanile come ostelli, case vacanze o foresterie anche attraverso attivitàpromosse da e per i giovani. I soggetti beneficiari sono i Comuni ricadenti nel territorio del cratere in partenariato. Tenuto conto della situazione di emergenza epidemiologica connessa al Covid-19, tutte le attività progettuali dovranno realizzarsi nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento e gestione della stessa previste a livello nazionale e promuovere ogni utile iniziativa per assicurare l'osservanza delle limitazioni previste.