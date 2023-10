LA SVOLTA Il Governo premia con super-risorse il Piano per il lavoro di Acquaroli: tutti gli incentivi per giovani, donne e over 50

Il Governo premia la Giunta marchigiana del Presidente Acquaroli con risorse sopra la media nazionale e mai così copiose rispetto al passato per quanto riguarda il nuovo Piano delle politiche attive per il lavoro per il prossimo triennio; pianificazione aggiornata in linea con i tempi che mancava nelle Marche da oltre un decennio.

Il Piano tradotto in soldoni riguarda aspetti fondamentali per l'occupazione: la formazione professionale vicina ai bisogni del mercato reale del lavoro, il reinserimento lavorativo, la diffusione della cultura imprenditoriale, la sicurezza sui luoghi di lavoro ma allo stesso tempo anche un sostegno per le imprese in crisi. Politiche attive per la prima occupazione o per ritrovarla dopo averla perduta a causa delle tante chiusure degli anni passati che guardano in particolare a quei comuni minori, borghi di montagna e quartieri a rischio degrado delle città per arginare lo spopolamento che rappresenta uno dei problemi maggiori della nostra Regione. La Regione Marche, grazie al Piano Acquaroli e della sua giunta, per il triennio 2024-2026 potrà contare su 350 milioni di euro.



"Torniamo ad investire nel mondo del lavoro con una proiezione pluriennale - ha evidenziato il presidente Acquaroli - per affrontare la difficile fase che abbiamo di fronte. Non solo crisi internazionali, con ricadute sui costi della vita, delle materie prime e incertezze di mercato. L’esigenza è anche quella di farci trovare pronti alle conseguenti trasformazioni del mondo del lavoro e a sostenere le richieste delle nostre imprese. Il piano è molto ampio e offre numerose opportunità; insieme alle politiche attive del lavoro restano sempre importanti e centrali i temi della formazione e della sicurezza. Dobbiamo fare il massimo per riporre la giusta attenzione sulla sicurezza nel mondo del lavoro: oggi più che mai, certe notizie di cronaca sono inconcepibili, ed è necessario fare il massimo per mettere i lavoratori al riparo dai rischi professionali”.



Il Piano regionale, che dopo l’approvazione in Giunta andrà ora in Consiglio per l’adozione, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, alla quale, oltre al presidente Francesco Acquaroli e all’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi, hanno partecipato il dirigente dei Servizi per l’impiego Roberta Maestri e il dirigente della Formazione professionale Massimo Rocchi. L'assessore Aguzzi si è voluto soffermare anche sulla parte delle politiche attive del lavoro a favore delle donne: "il mondo femminile sta soffrendo, in questa fase, una difficoltà occupazionale più accentuata, rispetto al positivo trend del 2022. Il Piano delinea strategie per favorire il livello dell’occupazione femminile in linea con quella maschile”.



LE LINEE GUIDA: CATEGORIA PER CATEGORIA

Le politiche del lavoro e della formazione vanno calibrate, in particolare, a specifici target: giovani e Neet (questi ultimi, in particolare, i più lontani dal mondo del lavoro), donne, soggetti “over” (quelli in età avanzata che hanno perso il lavoro), persone con disabilità.



Per i giovani e i cosiddetti Neet, (ossia quella categoria di giovani inattivi che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano) sono previsti tirocini, borse lavoro, borse di ricerca e tematiche, azioni di formazione e orientamento, supporto all’autoimpiego e alle start up innovative, contrasto alla dispersione scolastica, incentivi alle assunzioni.



Per le donne, le linee d’intervento riguarderanno lo sviluppo di nuove competenze, anche digitali, e in linea con i bisogni delle imprese, il sostegno all’imprenditoria femminile, servizi di conciliazione lavoro-famiglia, adozione di modelli e soluzioni organizzative family friendly.



Per i soggetti in età avanzata, le misure guardano alla staffetta generazionale, all’invecchiamento attivo, alla formazione per lo sviluppo di nuove competenze, a programmi di qualificazione e reinserimento lavorativo per chi è coinvolto in processi di crisi o trasformazione aziendale.



Per le persone con disabilità previste azioni di orientamento, formazione e inserimento lavorativo mirate, basate sull’integrazione tra servizi per il lavoro e operatori dei servizi sociali e della sanità.