Marche in Azione, un ex calciatore è il nuovo responsabile delle comunità estere

Gabriel Ghita è il nuovo responsabile delle comunità estere di Marche in Azione. Gabriel vive in Italia da ben 17 anni. È un ex calciatore di serie A e B in Romania e vanta un importante repertorio politico, essendo stato presidente della PNL-Diaspora rumena Marche.

Ha lavorato in Commissione Europea, affiancando europarlamentari di spicco dell’area liberale ed europeista. Quest’anno si è candidato a Porto San Giorgio con la lista Civici Azione, abbracciando in pieno il progetto riformista e liberal democratico del nostro partito. «Sono grato di essere scelto come Responsabile Regionale per Azione delle Comunità e delle Minoranze Estere. Farò il possibile affinché ogni cittadino straniero, ma anche marchigiano, possa a pieno sentirsi rappresentato appieno nella nostra Regione! Grazie».